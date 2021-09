Dal 15 ottobre obbligo di green pass per tutti i lavoratori e tamponi gratuiti a chi non potrà vaccinarsi

Via libera al green pass obbligatorio per tutti i lavoratori, pubblici e privati dal 15 ottobre. Lo ha stabilito il governo questa mattina in seguito alla cabina di regia tra il presidente del consiglio Mario Draghi e i capidelegazione delle forze che compongono la maggioranza. Sarebbe stata vinta la resistenza della Lega.

Al tavolo tra gli altri era presente anche il ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, membro del carroccio, che due giorni fa aveva aperto all'estensione del green pass a tutti i lavoratori.



Il decreto darà il via libera anche a prezzi più bassi per i tamponi che saranno gratuiti per chi è impossibilitato a fare il vaccino, costeranno 8 euro per i minori di 18 anni e 15 euro per tutti gli altri, fino al 31 dicembre. L'obbligo riguarderà anche i membri delle cariche elettive, quindi i parlamentari, oltre che i membri dei consigli regionali e comunali.