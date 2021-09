Ad Albenga l'incontro "L'affido è per tutti fai spazio ad un bambino"

Sabato 18 settembre dalle ore 16 alle ore 18 in piazza IV Novembre nell’ambito del Festival della Gentilezza si terrà l’incontro "L'affido è per tutti fai spazio ad un bambino". L’appuntamento volto a far conoscere il progetto affido attraverso laboratori per bambini dai 4 ai 12 anni, stand informativi e letture.

L'iniziativa è realizzata e promossa dall’Associazione SJAMo — Sao José Amici nel Mondo con la partecipazione delle Associazioni APS #Cosavuoichetilegga?. Immaginafamiglie. Migrantes. YFPP e con la collaborazione di Albenga Brick.

Afferma l’assessore Marta Gaia: “Si tratta di un progetto fortemente voluto da Simona Vespo che mi ha preceduta nel ruolo di assessore e che, dopo i riscontri positivi e la rilevanza che ha avuto sul territorio di Albenga, si amplia a tutto il distretto sociosanitario. La presenza dell’associazione Sjamo e del progetto negli stand che ci saranno in Piazza IV Novembre in occasione del Festival della Gentilezza permetterà di far conoscere il Progetto di Affido Famigliare nella speranza di trovare così nuove famiglie pronte ad accogliere bambini e ragazzi che si trovano a vivere un momento di difficoltà”.

Per saperne di più sul Progetto Affido

Si ricorda che si è conclusa la prima fase del piano di comunicazione del progetto "L'accoglienza di famiglie e minori in difficoltà: l'affido familiare. Un'iniziativa al servizio della Comunità" realizzato dall'Associazione SJAMo "Sao Josè Amici del mondo" Onlus e dai Comuni del Distretto Socio Sanitario n° 4 Albenganese del quale fanno parte i Comuni di Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di R.B, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello.

Il progetto nasce nel 2008 con l'obiettivo di raccogliere i bisogni del territorio e di dare una risposta attraverso le risorse messe a disposizione dalla comunità. Il punto focale è quello di divulgare e promuovere la cultura dell'accoglienza attraverso il coinvolgimento di famiglie e persone singole disponibili a conoscere meglio l'affido familiare.

Tra i servizi offerti vi sono: uno sportello informativo aperto alla cittadinanza, corsi di orientamento e preparazione delle persone interessate all'accoglienza di minori, sostegno professionale alle famiglie affidatarie.

Bastano anche poche ore del proprio tempo per aiutare un bambino e la sua famiglia (ad esempio aiutandolo a fare i compiti). L'affido familiare è per tutti: famiglie e single. Il motto è "Un po’ del tuo tempo per un grande aiuto". Con il gruppo di lavoro e professionisti della comunicazione, per l’anno in corso, è stato attivato un piano di sensibilizzazione che possa raggiungere più famiglie/single interessati così da diffondere la cultura dell'affido e dell'accoglienza.

“Una rete che comunica bene è una rete che può aiutare a raggiungere nuove persone interessate all'argomento - dice Claudio Leucci presidente dell'associazione Sjamo - L'obiettivo condiviso è quello di creare una campagna di comunicazione che ci aiuti a sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sull'affido familiare ed incontrare famiglie che possano diventare affidatarie”.

Le famiglie arrivano al progetto attraverso il passaparola e l'invio da parte dei Servizi Sociali, sono famiglie con e senza figli (sposate o conviventi) e anche persone single.

Il progetto, realizzato in collaborazione tra i Servizi Sociali del Distretto Socio Sanitario N4 albenganese, il Consultorio Familiare dell'ASL 2 e l'associazione SJAMo di Albenga, nell'anno 2020 ha seguito 13 minori con le relative famiglie affidatarie e 8 nuovi nuclei familiari.

“In questi anni - dice Stefania Panero, psicologa-psicoterapeuta referente del progetto affido per la Sjamo - abbiamo potuto comprendere meglio i pregiudizi e i dubbi che ruotano attorno all'idea di affido familiare, per questo motivo abbiamo pensato di promuovere una serie di iniziative on-line per raccontare cosa realmente significa essere famiglia affidataria.

Chiediamo alla cittadinanza di seguire le nostre iniziative attraverso i canali on line e gli eventi in presenza ed ad aiutarci a trovare nuovi nuclei famigliari che possano aderire al progetto”.

Per informazioni rivolgersi a: Sjamo Sao Josè Amici del Mondo Onlus Via Lungocenta CB, 12 -17031- Albenga www.siamo.org

pagina Facebook Sjamo - Sao Jose amici nel mondo

0182 51854 / 3466627842