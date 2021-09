Albissola, Mauro Baracco presenta il libro "Frammenti"

Sabato 18 settembre alle ore 17 sarà presentato il libro "Frammenti" di Mauro Baracco presso l’Oratorio di San Giuseppe in piazza della Concordia ad Albissola Marina.

Il libro raccoglie ricordi personali, immagini, pensieri e considerazioni sulla Savona dell’ultima metà del secolo scorso e su molte vicende albissolesi, conoscenze e amicizie con diversi protagonisti del mondo artistico, legate a tanti anni di attività dell’autore.

L’evento gode del patrocinio e contributo del Comune di Albissola Marina (SV) e si svolge sotto l’egida della Fondazione Culturale Cento Fiori di Savona e dell’Associazione Culturale Angelo Ruga di Clavesana e Albissola Marina.

Interviene Nicoletta Negro, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura; dialoga con l’autore Mario Muda. Ingresso all’interno dell’Oratorio di San Giuseppe con Green Pass sino ad esaurimento posti a sedere.

Mauro Baracco (1951 Savona) ancora adolescente, ‘respira’ il clima di vitalità culturale che pervade il territorio di Albissola Marina negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento e incontra alcuni di quei protagonisti.

Trasferitosi successivamente proprio ad Albissola Marina, nel 1974 viene assunto come operaio in una fabbrica metalmeccanica e inizia a collaborare con il locale Circolo degli Artisti del quale, nel 1988, viene nominato Presidente, incarico che ricoprirà per tredici anni. Nel corso di quel periodo, sotto la direzione dell’architetto Giorgio Dagna, si concretizza il recupero della fornace Tortarolo Scotto Siri a Pozzo Garitta, nel centro storico di Albissola Marina.

Cessato l’impegno al Circolo degli Artisti, dal 2003 al 2005, viene chiamato da Giuseppe Camogli e Marco Tortarolo a collaborare con l’Associazione Pozzo Garitta 11, da loro fondata.

Dal 2003 al 2013 fa parte della Fondazione Bozzano Giorgis di Varazze (SV) e si impegna in molteplici eventi culturali: mostre d’arte e altro ancora. Nel 1988 si fa promotore di un’iniziativa finalizzata alla concessione della Cittadinanza Onoraria di Albissola Marina ai registi cinematografici Paolo e Vittorio Taviani.

Dalla fondazione ufficiale nel 2010, su richiesta di Biagina Baccani, vedova dell’artista Angelo Ruga fondatrice della medesima, fa parte degli organismi dell’Associazione Culturale Angelo Ruga della quale, dal giugno 2018, ricopre la carica di Presidente.

È da sempre appassionato raccoglitore di testimonianze del tempo, con particolare riferimento alla storia locale del movimento operaio e democratico.