Borghetto S. Spirito, prosegue l'impegno del Comune a sostegno della De.Co delle pesche

Proseguono le iniziative del Comune di Borghetto Santo Spirito a sostegno della De.Co delle pesche borghettine. Il Comune parteciperà con uno stand alla manifestazione “Dolcissima Pietra” in programma sabato e domenica a Pietra Ligure.

Tra le varie attività sono previste esibizioni di show cooking da parte dello Chef Giuseppe De Fecondo del Ristorante Saint George di Borghetto con la preparazione di piatti basati sulle famose pesche.

“Come promesso, dopo il convegno storico/scientifico abbinato alla presentazione della mappa storica di Borghetto, stiamo proseguendo un serio percorso di valorizzazione di un’eccellenza del nostro territorio che per troppi anni è stata ingiustamente dimenticata - dichiara il sindaco Canepa Giancarlo - C’è molto interesse nei confronti della nostra pesca, lo testimonia il patrocinio regionale concessoci in occasione della cerimonia per la De.Co e la grande attenzione dimostrata dal vice Presidente della Regione Alessandro Piana. Anche con Slow Food si è aperto un dialogo che spero possa portare a nuovi traguardi. Ringrazio tutti coloro che a vario titolo parteciperanno a questa iniziativa, in particolare il Ristorante Saint George, i Vivai Michelini, Aldo Simonini di Vivi Borghetto e il Forum Culturale che già da qualche anno, sfruttando l’aspetto allegorico delle maschere, ha veicolato la pesca di Borghetto con la Principessa Perseghina”.