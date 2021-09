"Collegium librorum", 4 volumi rari ed estinti dedicati al Collegio Calasanziano

Nell'ambito delle celebrazioni per il 400° anniversario di fondazione del Collegio delle Scuole Pie, il comune di Carcare, in collaborazione con la Fondazione De Mari, ha prodotto la ristampa anastatica di una collezione di 4 volumi rari ed estinti dedicati al Collegio Calasanziano.

La collana, un unicum da collezione, comprende i seguenti volumi: "Carcare e le Scuole Pie"; "Nel terzo centenario dal giorno in cui il Calasanzio apriva in Carcare il Collegio"; "Il III centenario della fondazione del Collegio in Carcare" e "La Voce del Calasanzio".

I libri verranno singolarmente presentati (e donati fino ad esaurimento scorte) al pubblico in eventi separati secondo il programma degli eventi celebrativi.

Questo il programma: lunedì 27 settembre ore 17 – Biblioteca A.G. Barrili – “Carcare e le Scuole Pie” Memorie di Padre Paolo Ferdinando Isola – 1897; mercoledì 29 settembre ore 17 – Biblioteca A.G. Barrili – “Nel terzo centenario dal giorno in cui il Calasanzio apriva in Carcare il Collegio” fascicolo illustrato celebrativo del 300° di fondazione – 1921; giovedì 30 settembre ore 17 – Biblioteca A.G. Barrili – “Il III centenario della fondazione del Collegio in Carcare”; venerdì 1 ottobre ore 17 – Biblioteca A.G. Barrili – “La Voce del Calasanzio” monografia illustrata curata dall’Istituto delle Scuole Pie nel 340° di fondazione; giovedì 7 ottobre ore 18 – Biblioteca A.G. Barrili – “Tra le pietre e i mattoni, riflessioni sul Liceo e il centro storico di Carcare”di Marta Bagnasco; venerdì 8 ottobre ore 18 – Biblioteca A.G. Barrili – “Il Ciako e le scuole Pie” romanzo di Enrico Contu.