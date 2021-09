Matteo Salvini in visita a Genova: "Noi abbiamo migliorato questo governo" (FOTO e VIDEO)

In occasione del 61º Salone Nautico, Matteo Salvini si è recato a Genova per poi tenere una breve conferenza stampa che si è tenuta presso l’allestimento di un banchetto della Lega per il referendum sulla giustizia e il tesseramento dell’anno 2021.

Molte le domande sono state poste dai giornalisti al Leader, che ha risposto sotto il sole cocente di piazza Rossetti.

“È grazie alla Lega se al governo ci sono provvedimenti in merito alle certificazione verde”

Un tema molto sentito da parte di tutti, da quando ieri, il presidente del consiglio Mario Draghi ha annunciato che dal 15 ottobre sarà obbligatorio il green pass per tutti i lavoratori pubblici e privati. “Se ci saranno tamponi gratuiti per bambini e disabili fino, con la durata di tre giorni, sarà grazie alla Lega. Se l’obbligo vaccinale non esiste è grazie noi, esattamente come non verrà richiesto sugli autobus”

Chi ha puntato il dito sul possibile fallimento della Lega in merito al non attutare la certificazione verde per i lavoratori pubblici e privati ha risposto che grazie a loro al governo ci sono stati comunque provvedimenti.

Il leader del carroccio ha anche parlato di Genova e della Liguria che non devono essere più prigioniere di cantieri, è che sono pronti a lavorare. Anche sulle prossime elezioni genovesi si è espresso Salvini dicendo che è orgoglioso del lavoro fatto dal sindaco e che a Genova non mancherà nulla dopo la diga, i lavoro del porto e soprattutto i lavori della gronda. “Ripulire i quartieri polari con nuova edilizia sarà importante per la città. Ci sono risorse da ampliare e continuare a gestire bene come il Salone Nautico, un bellissimo fiore all’occhiello, perché portano lavoro, occupazione e bellezza.