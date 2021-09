Stadio Aperto: ogni lunedì alle 21 in diretta video il format sulla Serie D di calcio. Si inizia lunedì 20 settembre

La Serie D è stata la grande compagna degli appassionati di calcio dilettantistico durante il lockdown.



Grazie alle dirette streaming che hanno popolato le domeniche dell'ultima stagione sportiva, quando numerose regioni hanno vissuto misure restrittive importanti causate dalla pandemia, il legame con la massima categoria dilettantistica non si è mai interrotto, anzi si è rafforzato nel cuore dei tifosi.

L'interesse per le sorti delle squadre delle nostre regioni si è accresciuto, come riscontrato anche nei quotidiani online del gruppo editoriale Morenews, leader nell'informazione nel nord-ovest italiano. Quei territori che di fatto raccolgono l'intero Girone A.



Così, passo dopo passo, è nata l'idea di creare un appuntamento fisso che collegasse le varie redazioni del nostro gruppo.



Stadio Aperto è il format live ogni lunedì sera alle 21:00 in diretta sulle home page e sulle pagine Facebook del tuo giornale on line provinciale, con immagini, commenti, interviste e tutti gli aggiornamenti dai vari territori.



Conduce Andrea Menon con Gian Lorenzo Tortarolo.



Per gli appassionati la pagina Facebook di riferimento è https://www.facebook.com/group<wbr></wbr>s/1388515871374356 a cui consigliamo sin da ora di iscriversi.



Appuntamento per la prima puntata lunedì 20 settembre alle ore 21. Troverai il programma in diretta sulla home page del nostro quotidiano e sulla relativa pagina Facebook.