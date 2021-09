Il porto turistico di Andora si aggiudica le tre Stelle Marine di Marevivo: un premio alla sostenibilità

Dopo il riconoscimento ottenuto questa estate dal Marina di Portisco, in Costa Smeralda, arrivano le 3 stelle marine di Marevivo anche per il porto turistico ligure di Andora, Marina Resort a quattro stelle, che ha aderito alla Campagna nazionale “Plastic Free e non solo” portata avanti anche con la collaborazione di Assonat.

La campagna di Marevivo “Plastic free e non solo” si sviluppa attraverso una guida che vuole accompagnare le strutture turistiche (stabilimenti balneari, hotel, porti turistici, ecc.) nel percorso verso la sostenibilità, partendo dall’eliminazione progressiva della plastica usa e getta per arrivare ad intraprendere misure volte ad un uso più razionale delle risorse e ad attuare comportamenti virtuosi per la salvaguardia dell’ambiente e in particolar modo del mare.

Premiando il porto turistico di Andora con le tre stelle marine, il massimo riconoscimento previsto dalla campagna, si vuole riconoscere e valorizzare l’impegno messo in campo da A.M.A. – la società alla quale il Comune di Andora ha affidato la gestione del porto turistico - nel coniugare le esigenze dello sviluppo economico con i principi della sostenibilità.

"Interpretiamo questo riconoscimento che ci accomuna con la Marina di Portisco - ha dichiarato il Presidente dell'A.M.A. Fabrizio De Nicola - non solo come un apprezzamento alle nostre azioni virtuose a tutela delle risorse ambientali, ma anche come una conferma del nostro impegno ad attuare nel nostro porto un modello di sostenibilità che consenta di preservare le risorse e utilizzarle al meglio e anche il recupero a fine ciclo dei materiali, per l'avvio al recupero in un circolo virtuoso che ne promuova un nuovo utilizzo, nell'ottica Blue economy, filo conduttore del Salone di Genova. Inoltre, è una opportunità di dialogo, reciproca conoscenza e scambio di esperienze con la Costa Smeralda e con quelle realtà italiane che vogliono coniugare la tutela dell'ambiente con la qualità dei servizi offerti ai diportisti sempre più sensibili alle tematiche green".

“La campagna 'Plastic Free e non solo' è rivolta in particolare al settore del turismo, uno dei giganti dell’economia nazionale - dicono da Marevivo - Un settore pesantemente piegato dall’emergenza Covid, nasce infatti dalla consapevolezza di quanto sia importante mantenere un giusto equilibrio fra la tutela ambientale e le esigenze di sviluppo economico e sociale e in tal senso coinvolge e interloquisce non solo con cittadini, istituzioni e mondo della ricerca, ma anche con gli imprenditori e gli enti locali, alcuni dei quali hanno intuito da tempo la necessità di applicare un modello di sviluppo economico improntato sulla sostenibilità”.