Savona, l'ultimo commosso saluto all'appuntato scelto dei carabinieri Carlo Gaeta

Parenti, amici, conoscenti, colleghi dell'Arma, e tanti giovani questa mattina per l'ultimo saluto all'appuntato scelto con qualifica speciale della compagnia dei carabinieri di Savona Carlo Gaeta, mancato prematuramente all'età di 49 anni a causa di un infarto improvviso nella sua abitazione. Purtroppo tutti i tentativi di soccorso della Croce Bianca di Savona e dell'automedica erano risultati vani.

La chiesa di San Pietro e una porzione di via Untoria gremite per ricordare e salutare il militare che era tornato a lavorare nel comune capoluogo da qualche anno dopo un'importante carriera investigativa e tre anni vissuti in Cina per una missione.

Conosciuto e stimato da tutti, nonostante il suo viso che poteva sembrare burbero per via della fitta barba, era apprezzato per il suo cuore d'oro.