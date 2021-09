Val Bormida, rubavano i soldi dai videopoker: due romeni denunciati

Asportavano il denaro contenuto all'interno di alcuni video-poker utilizzando una chiave di scasso hardware elettronica.

Questa mattina i carabinieri della stazione di Carcare hanno identificato e denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso, al termine un'articolata indagine estesa sul territorio nazionale e con l'ausilio dei militari della stazione di Sorcino in provincia di Cremona, due quarantenni pregiudicati di origine romena senza fissa dimora.

L'indagine è scattata dopo la denuncia da parte della società proprietaria dei video-poker che gestisce e commercializza giochi elettronici.

Secondo quanto appurato dall'Arma dei carabinieri, i due fingendosi clienti abituali di alcuni esercizi commerciali della Val Bormida (bar Milly e bar Bivio di Carcare; bar "Pier" di Cengio; circolo "Pablo Neruda" di Cairo Montenotte e il tabacchino "Barlocco Alda" di Dego) hanno colpito più volte tra il 18 e 21 giugno. Il danno è stato stimato in 5 mila euro.