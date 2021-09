L'Impresa Verus compie 50 anni: dal 1971 solo edilizia di qualità

Quest’anno l’Impresa Verus, operante a 360° nel settore delle costruzioni edili e stradali, compie 50 anni.

Fu proprio grazie alla straordinaria determinazione ed all’inarrestabile intraprendenza del suo fondatore Luigi Verus, sempre presente con il suo infaticabile spirito combattivo sia nei cantieri che nelle scelte dell’azienda oggi diretta e condotta con spiccate capacità imprenditoriali e manageriali dai suoi figli che già da molti anni hanno raccolto l’impegnativo testimone, che ebbe inizio l’attività d’impresa nel lontano settembre del 1971.

Dai primi piccoli manufatti a livello artigianale agli inizi degli anni ’70, sino alle attuali grandi e prestigiose costruzioni che vedono impegnato il Gruppo Verus da diversi decenni in tutto il territorio regionale, sia nella realizzazione delle opere pubbliche commissionate dagli enti locali (Regione, Province, Amministrazioni Comunali, ecc.) che nella variegata platea del mercato privato per la costruzione di edifici residenziali, artigianali ed industriali.

Dai primissimi committenti locali per arrivare all’attuale e diversificato portafoglio clienti che annovera moltissime amministrazioni pubbliche, nonché vari e prestigiosi gruppi, società immobiliari e soggetti privati operanti nel territorio, il cammino e gli obiettivi dell’azienda sono sempre stati in constante crescita, costellati di innumerevoli traguardi professionali e lavorativi, ottenendo altresì nel corso degli anni certificazioni di qualità ed attestazioni di qualificazione all’esecuzione dei lavori pubblici via via sempre più importanti sino ad occupare un posto di rilievo e diventare un vero e proprio punto di riferimento nel panorama e nel tessuto sociale ed economico savonese.

Un impegnativo e gratificante cammino lungo 50 anni che vuole proseguire in futuro sempre nel segno dell’affidabilità, della professionalità e soprattutto della qualità che trova riscontro nelle numerose opere realizzate prevedendo standard qualitativi sempre più elevati e performanti, che vedono il Gruppo Verus protagonista da diversi decenni, sempre al fianco dei clienti, pubblici e privati, anche nelle fasi post-lavorative e post-vendita.

Oggi le aziende che fanno parte del Gruppo Verus possono soddisfare l’intero ciclo produttivo nel settore delle costruzioni, a partire dai lavori di movimento terra con scavi, demolizioni e trasporti, consolidamenti ed opere strutturali speciali, alla completa realizzazione di edifici civili ed industriali, alle opere di restauro di beni immobili sottoposti a tutela, alla realizzazione di strade, ponti e viadotti, acquedotti e gasdotti, opere fluviali e di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, per arrivare agli impianti tecnologici ed alle opere di verde ed arredo urbano.

L’esperienza acquisita in questo lungo, diversificato e performante periodo di attività nel settore edile, rappresenta quindi il solido punto di partenza per il raggiungimento dei traguardi sempre più ambiziosi e nel segno del continuo miglioramento degli standard produttivi che il Gruppo Verus intende perseguire nel prossimo futuro.

Attualmente la realtà operativa di maggior rilievo del Gruppo Verus è l’impresa Ecoedile s.r.l., rappresentata dall’amministratore unico Marco Verus, che opera mediamente su 15 cantieri ubicati in tutto il bacino savonese, impegnando come forza lavoro circa 50 dipendenti, oltre a numerose imprese artigiane locali, con 6 assistenti tecnici e responsabili di cantiere, con il supporto di uno strutturato ufficio tecnico per la preventivazione e la contabilità lavori, di un ufficio amministrativo e di un ufficio personale e logistica, oltre che di un ampio ed articolato parco mezzi ed attrezzature necessari per la realizzazione dei lavori edili e di movimento terra, quali scavi, demolizioni e trasporti in genere.