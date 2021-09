Al via la 17^ edizione di 'Dolcissima Pietra', De Vincenzi: "Una due giorni dedicata alla 'dolcezza' in tutte le sue sfumature" (FOTO)

"Programma come sempre nutrito e molte le novità (www.dolcissimapietra.com) per questa manifestazione 'sigillo' dell'estate pietrese - aggiunge il primo cittadino - Ringrazio OroArgento per l’organizzazione e per le molte idee e proposte messe in campo e tutte le realtà che si sono coinvolte in questa bella sfida, a partire dalle attività produttive del centro storico che, come sempre, non fanno mai mancare la loro disponibilità e dagli uffici comunali per l'impegno organizzativo in questa edizione che è ancora vincolata al rispetto delle norme di sicurezza anti covid 19".