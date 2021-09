Pulizia delle Fornaci, Sms e candidati del Patto per Savona al lavoro per sistemare il quartiere (FOTO)

Mattinata di pulizia del quartiere di Zinola per i candidati alla carica di consigliere del Patto per Savona e gli addetti della Società di Mutuo soccorso locale.

Questa mattina si sono ritrovati nella zona savonese molto spesso soggetto al degrado e all'incuria e armati di guanti, sacchetti, scopa e palette hanno provato a rassettare l'area.

'Da anni la città è amministrata dal centrodestra, con il Sindaco che è espressione della Lega di Salvini. Da anni la città è sporca, degradata - ha scritto il candidato sindaco Marco Russo - I manifesti della Lega in questa campagna elettorale hanno lo slogan "Facciamo pulizia". E ieri Matteo Salvini, di passaggio nella nostra città, dopo aver lanciato i soliti slogan populisti ha lasciato una città sporca come e più di prima. È fin troppo facile rimarcare l’incoerenza e l’assurdità di Salvini che fa propaganda ricordando le mancanze della sua Amministrazione".

"Abbiamo deciso di rispondergli con il nostro impegno civico. I candidati, i volontari e gli amici del Patto per Savona, armati di ramazza, scope e secchielli, sono al lavoro per ridare dignità ai posti dove abitiamo. Niente di rivoluzionario, ma la testimonianza di chi, per amore della propria città, si impegna con piccoli gesti #concreti" ha concluso Russo