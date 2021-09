Investimento e alta velocità, installato velobox sulla provinciale a Sassello. Sindaco Buschiazzo: "Prevenzione necessaria"

Via libera dalla Provincia al velobox sulla strada provinciale 49 Sassello-Urbe al km 1+740 nel centro abitato del comune sassellese in località Beltrama.

Questa la decisione di Palazzo Nervi vista la richiesta dell'unione dei comuni del Beigua che aveva già deciso di posizionarlo lo scorso luglio.

Nel dicembre 2018 sulla provinciale si era verificato un investimento pedonale che aveva visto coinvolto un 40enne poi trasportato con l'elisoccorso in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova, da lì la proposta di intervenire per mettere in sicurezza quel tratto considerata anche la preoccupazione dei residenti.

"Ci sono state diverse proteste delle persone che vivono lì considerato lo sfrecciare ad alta velocità dei mezzi che attraversano il centro abitato - ha spiegato il sindaco Daniele Buschiazzo - l'intento non è assolutamente quello di fare cassa ma mettere in atto un minimo di prevenzione necessaria. Da quanto ho appreso dagli abitanti la presenza è già servita".