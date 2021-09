Spotorno, il nuovo Municipio comincia a prendere vita: dal 23 settembre operativi i primi uffici

Sarà l'ufficio dei Servizi Sociali a inaugurare l'operatività del nuovo Municipio di Spotorno, il cui taglio del nastro dello scorso luglio aveva dato solamente un benvenuto formale all'opera conclusa dopo oltre 14 anni dall'avvio dell'iter procedurale dato dall'allora Amministrazione Marengo.

Da domani, lunedì 20 settembre, inizierà il trasferimento per fasi degli uffici, ora disseminati un po' per tutta la cittadina, nella sede unica di piazza Stognone che saranno nel frattempo raggiungibili per servizi essenziali ed urgenti attraverso dei numeri di telefono dedicati.

Sì partirà, come detto, dai Servizi Sociali che riapriranno al pubblico da giovedì 23 (reperibilità 335.7512234 / 335.7512236); si proseguirà poi con lo Sportello Polifunzionale (335.7512233) e Servizi Demografici (335.7512201), ora in piazza Tassinari, che comincerà il trasloco il 23 e riaprirà al pubblico lunedì 27; toccherà poi all'ufficio Tributi (335.7512239) dalla sede attuale presso Palace che dal 27 riaprirà poi il 30 settembre; poi saranno gli uffici della sede centrale come Segreteria del Sindaco, Lavori Pubblici e Ambiente (347.0581872), Urbanistica) e Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio (335.7512231); infine sarà la volta della Polizia Municipale (335.7512239). Le date relative al trasferimento di questi ultimi uffici verranno comunicate successivamente, e sino alla data di inizio trasloco rimarranno operative nella sede attuale.

Per tutta la durata del trasloco, al numero del Comune (019.746971), risponderà un servizio telefonico dedicato per assistere la cittadinanza e dare informazioni aggiornate sullo stato del trasloco e sull’operatività degli uffici.

A fine trasloco , il numero telefonico del centralino del Comune di Spotorno sarà 019.948290.