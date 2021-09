Uno studio a misura di bambino …come raccomandato dal ministero…

Cari Lettori, il ministero della salute raccomanda che ciascun bambino tra i 18 e i 24 mesi effettui la prima visita dal dentista, in una struttura adatta a favorire l’avvicinamento “atraumatico” del bambino al dentista pediatrico.

Come deve essere uno studio dentistico per rispondere a questa esigenza?

· Per prima cosa, almeno nella zona di accoglienza, deve sembrare meno uno studio medico e ricordare al bambino gli ambienti che già conosce (ad esempio l’asilo o la scuola…).

· È quindi importante che, almeno nei giorni destinati all’odontoiatria pediatrica, lo studio venga allestito con sagome di personaggi dei cartoni animati, disegni fatti da altri bimbi, seggiole e tavolini adatti alle loro misure,,,

· Una lavagna in sala di attesa consentirà loro di dar sfogo alla propria creatività.

· I palloncini portano sempre sensazione di “festa”

Come sapete domani inizia la SETTIMANA DELLA PREVENZIONE DENTALE DEI BAMBINI organizzata da www.ildentistadeibambini.it e, per l’occasione, tutti gli studi aderenti saranno ancora più vestiti “a festa”, con i personaggi e la mascotte pronti ad accogliere i piccoli pazienti che ancora non ci conoscono.

Anche la visita sarà molto speciale e dedicata a far sapere ai genitori che ancora non lo sapessero, che esiste il Dentista Pediatrico e che il suo compito più importante non è curare i dentini ma prevenire i problemi odontoiatrici dei bambini prima che possano diventare più complessi e invalidanti. Il pedodontista, durante l’incontro, farà sicuramente tre cose:

· compilerà insieme alle famiglie il Kids Cario Test (di cui vi invitiamo in anticipo a scaricare l’APP gratuita)

· farà il “filmato dei dentini”, per mostrare a bimbi e genitori quale sia lo stato di salute orale del bambino

· eseguirà un controllo ortodontico preliminare per valutare se sia indicato migliorare l’allineamento dei denti.

Ci saranno particolari omaggi per l’occasione e verranno dati dei buoni sconto per acquistare materiale per l’igiene orale domiciliare a prezzo di favore.

Durante questa “speciale” settimana la visita sarà offerta da noi associati a Il Dentista dei Bambini e dagli sponsor dell’iniziativa (Sunstar e Invisalign), ma è necessario riservare un appuntamento telefonando allo studio più vicino a voi aderente all’iniziativa. Li trovate tutti elencati sul sito internet.

Per le provincie di Savona e Imperia il riferimento è il mio studio di Finale Ligure Pia, ma affrettatevi a prenotare perché i posti prenotabili non sono più molti.

I numeri da comporre per prenotare un appuntamento, sono: 019 600 645 e 349 843 70 90.

Ricordiamo a tutti, prima di portare i bimbi da noi, di leggere i consigli presenti sul nostro sito www.ildentistadeibambini.it e di scaricarsi l’app Kids Cario Test sullo smartphone.

Buona Settimana della Prevenzione a tutti voi!!!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova