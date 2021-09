Pietra, via Verde e area panoramica di S.Caterina in via della Cornice: due nuove mozioni del consigliere Carrara (FOTO)

"Due nuove mozioni sullo stato di degrado e lassismo in cui si trovano le aree e parchi pubblici di Pietra Ligure". Così Mario Carrara, consigliere di minoranza (gruppo "Centrodestra"), in vista del prossimo Consiglio comunale di Pietra Ligure.

"Su sollecitazione di diversi genitori, siamo andati a vedere le condizioni della Via Verde, oggi diventata molto importante perché, a seguito delle misure anticovid, è pure diventata strada d'accesso e transito dei bambini per l'edificio scolastico. Non è che ci sia da star allegri delle condizioni in cui si trova - spiega Carrara - Come i genitori ci mostravano, il nuovo marciapiede pavimentato d'accesso alla scuola non ha avuto una sistemazione adeguata e corretta ai suoi lati; infatti, sembra che chi abbia fatto il lavoro non si sia curato di sistemare il terreno ai lati, che è diventato una discarica di pietre, in pratica "una pietraia". Pietre aguzze di tante dimensioni "sparse" dappertutto…. Ma non si poteva, con solo un po' di raziocinio, dopo l'effettuazione del lavoro, rastrellare tutte le pietre ed i cocci risultanti, pulire e portarli via, anziché lasciarli disseminati, come ben si vedono dalle foto?".

"E che dire del gigantesco ceppo di tronco d'albero "rovesciato", con a fianco la sua profonda fossa a cielo aperto, ancora lì dal momento della sua caduta - aggiunge l'esponente di minoranza - Nessuno si è preoccupato di toglierlo e di riempire poi la fossa di terra? La stessa cosa per un altro grosso ceppo nelle stesse condizioni, accanto alla stessa via? Ma perché quando sono stati fatti i lavori del marciapiede, essendo stata utilizzata una ruspa, non la si è utilizzata per rimuovere questi tronchi e ricolmare la fossa, che rappresenta un pericolo, essendo accanto alla strada frequentata da bambini piccoli? Certo che se il Sindaco e gli Assessori anziché preoccuparsi di stare in ufficio o apparire solo per eventi pubblici di propaganda, facessero dei giri per il territorio, magari si accorgerebbero essi stessi delle lacune e delle criticità che si aprono e vi potrebbero loro stessi porre rimedio prendendo provvedimenti, senza aspettare che i Consiglieri di opposizione intervengano, com'è loro compito, in funzione "suppletiva" a segnalare ed a sollecitarli".

A tal proposito, quindi, Carrara richiede per quanto riguarda la via Verde di "eliminare asportando tutte le pietre ed i cocci disseminati accanto al marciapiede d'accesso alla scuola, risanando il terreno circostante, seminandovi un manto d'erba; asportare, eliminandoli, i ceppi dei tronchi d'albero ancora giacenti, nonché ricolmare la fossa esistente, risanando il terreno; riattivare compiutamente gli impianti di irrigazione esistenti; eliminare gli alberi ormai secchi e sostituirli con nuove piantumazioni, come, pure, porre a dimora nuovi alberi negli spazi disponibili; porre particolare cura ed attenzione per il carrubo secolare ancora esistente affinché possa rinvigorire e non fare la fine di altri alberi ad esso vicini".

La seconda mozione, invece, fa riferimento all'area verde panoramica di S.Caterina in via della Cornice, accanto all'asilo infantile: "Nonostante sia diventata la meta di decine e decine di giovani e giovanissimi che nelle sere d'estate l'hanno eletta a loro luogo di ritrovo, è pure oggetto delle ormai abituali scorrerie di danneggiamenti, cui si accompagna l'altrettanto abituale incuria dell'Amministrazione comunale - dichiara l'esponente di minoranza - Ci aspettavamo, infatti, che dopo le recenti piantumazioni di palme sulla passeggiata a mare ed altrove in città, anche quest'area verde fosse ridotata, finalmente, delle palme che aveva perso alcuni anni fa, uccise dal punteruolo rosso. Erano ben dieci, palme piantate nel 1983 che adornavano sia quell'area che la strada a fianco e davano ombra e pregio con la loro maestosità. Ci aspettavamo che venissero eseguite nuove piantumazioni, essendo nella stagione calda, che per le palme rappresenta il momento più adatto per essere messe a dimora. Invece: niente! Anche quest'anno non sono state ripiantate le palme ed, al posto di alberi "vivi", ci sono e si vedono bene (anche dalle fotografie) le "vestigia" di quelli morti, dei quali emergono dal terreno i vecchi tronchi".

"Inoltre, le solite mani "sconsiderate" di qualche mentecatto hanno danneggiato le staccionate di protezione, abbattendole in parte, come ben si vede dalle fotografie allegate - prosegue - Le staccionate sono "rimaste giù" per parecchio tempo. Pensavamo che ci sarebbe stato un intervento subitaneo di riparazione, ma non è stato così; solo oggi, passando, ci siamo accorti che sono state messe delle transenne di metallo per dare una protezione provvisoria. Ma non si può andare avanti cosi: con la politica dei continui "tappulli", per di più, senza mai individuare nessun responsabile di nessun danneggiamento. La targa indicatoria, affissa al muro presso l'accesso "di basso" dell'area verde, quasi è diventata illeggibile. Ce n'erano due: quella posta nella parte superiore è sparita. Rimane questa che, fra poco, diventerà tutta bianca. Ma non si accorge nessuno di quelli che ne hanno competenza di queste cose? Ci chiediamo il motivo di questo consolidato lassismo".

Pertanto, le richieste al sindaco e alla giunta comunale sono le seguenti: "Porre a dimora nuove palme lungo la strada via Cornice, a margine dell'area verde stessa, così da ripristinare lo stato del luogo come era prima dell'infestazione del punteruolo rosso; ripristinare le staccionate divelte ed abbattute; restaurare e ripristinare entrambe le targhe indicatorie onomastiche dell'area stessa; posizionare una o più telecamere per sorvegliare la frequentazione del luogo tenendolo sotto controllo dai teppisti e dai malintenzionati".