Savona 2021, il candidato Russo e il progetto per la città: "La savonesità della mia proposta è il tratto dominante" (VIDEO)

Non mancano le stoccate alla visita di Salvini: "Non abbiamo bisogno di ricette che vengono portate dall'alto ma di lavoro sul territorio con i cittadini"

"La savonesità della mia proposta politica è il tratto dominante". Il candidato sindaco del Patto per Savona Marco Russo ha concentrato l'attenzione sul suo progetto di città che vede al centro il concetto di savonesità, realizzato anche grazie al lavoro svolto in mezzo ai cittadini. "Ho elaborato un progetto savonese con i savonesi, elaborato su Savona conoscendo i problemi e cercando di dare risposte sulla città con loro, non facendo cadere nessuno dall'alto e in queste settimane noi stiamo portando questa nostra idea ai tantissimi cittadini che hanno voglia di misurarsi con noi, aiutarci ed implementare il nostro progetto" ha proseguito Russo. Attenzione anche alla visita del leader della Lega Matteo Salvini a fianco del candidato Angelo Schirru che ha puntato il dito sul degrado della città. "Questi personaggi arrivano, dicono qualche slogan e lasciano la città totalmente nella situazione in cui era prima, dopo 5 anni nei quali non c'è stato nessun tipo di proposta - continua il candidato alla carica di primo cittadino - io ho un metodo completamente diverso, sono andato sul territorio, ho discusso con le persone, ho portate delle proposte, mi sono arricchito delle loro idee e mi assumo la responsabilità di cercare di dare risposte concrete ad un problema che Savona ha in piazza del Popolo ma anche in altre parti della città, da Santa Rita a via delle Trincee e diverse altre, situazioni degradate rispetto le quali non abbiamo bisogno di ricette che vengono portate dall'alto ma abbiamo bisogno di lavoro sul territorio con i cittadini". "Questo approccio porta a fare un progetto che conosca la città, a valorizzare le tante energie che ha e ad assumere come comune capoluogo un ruolo importante nella sua relazione con la Regione, il Governo e in generale con tutti i territori. Savona ha perso protagonismo e continuerà a perderlo se subirà scelte poste da altri, deve elaborare delle proprie proposte, progetti e riassumere un ruolo autorevole nel territorio circostante" conclude Russo.

