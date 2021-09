L'imprenditore di Toirano: "I tamponi ce li metto io, i miei dipendenti non vaccinati potranno continuare a lavorare"

"Dal 15 ottobre i miei dipendenti non vaccinati continueranno a venire a lavorare e metterò a loro disposizione i tamponi che acquisterò aziendalmente. Il lavoro non si deve negare a nessuno, se non lavorano e non percepiscono lo stipendio con cosa mangiano?".

Roberto Bianco, imprenditore di Toirano nel settore degli impianti di climatizzazione, ha voluto condividere la sua posizione in vista dell'introduzione del Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori.

Un pensiero postato sul proprio profilo Facebook che in poche ore è diventato virale in tutta Italia: "Ho ricevuto molti messaggi da parte di persone che hanno accolto positivamente le mie parole, addirittura c'è chi ha chiesto di poter parlare di me in un comizio a Trento - spiega Bianco ai microfoni di Savonanews - onestamente non pensavo di creare una situazione simile, possibile che sia stato l'unico in Italia ad avere questa idea?".

"Di sicuro mi ha fatto piacere che tra coloro che mi hanno scritto ci fossero anche tanti imprenditori che mi hanno confidato di voler seguire il mio esempio - aggiunge - così facendo tanti dipendenti potranno continuare a lavorare e a percepire lo stipendio a prescindere da una scelta, quella di vaccinarsi, sulla quale il datore di lavoro non può entrare nel merito. Calcolando un costo medio di 300 euro al mese a persona per i test, chi percepisce uno stipendio di poco più di mille euro avrebbe non poche difficoltà con una spesa simile in più da dover affrontare a proprio carico".

"Per l'azienda, la spesa dei tamponi è come quella per l'idoneità al lavoro - continua Bianco - inoltre, con la negatività al Covid accertata, la sicurezza sarà garantita per tutti coloro che avranno a che fare con i nostri dipendenti".