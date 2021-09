"Ottobre De André", la ​denuncia dei Fieui di Caruggi: "Strappati i manifesti dell'evento"

"I manifesti della manifestazione De Andrè vengono sistematicamente strappati". La denuncia arriva dai Fieui di Caruggi che aggiungono: "Inizialmente abbiamo pensato a uno dei tanti atti vandalici che caratterizzano purtroppo i nostri tempi e la nostra società e abbiamo sostituito i manifesti".

"Poiché però la cosa continua a ripetersi con regolarità e ovviamente, i manifesti hanno un costo, non è più nostra intenzione procedere in questo modo per dare soddisfazione a qualche imbecille. Preferiamo dare il denaro in beneficenza".

"I fatti sono avvenuti principalmente in piazza del Popolo e Largo Doria. Se qualcuno potesse dare informazioni utili per risalire al responsabile o ai responsabili può comunicarlo a chi di dovere. Noi teniamo pronte le fionde, anche se certi idioti non meritano neppure una fiondata" concludono i Fieui di Caruggi.

L'evento si terrà sabato 2 ottobre dalle ore 16 alle 18 nelle piazze del centro storico di Albenga.