Savona, il Comitato Vivi Piazza del Popolo incontra il Questore: "Vorremmo un presidio fisso o pattuglie che si muovono nella zona"

"Iniziative ne stavamo facendo tante, in epoca pre Covid ne avevamo organizzate diverse, dal carnevale per i bambini, ai mercatini passando per la richiesta dello spostamento del mercato dei coltivatori diretti spostati il mercoledì da piazza del Brandale - ha concluso il presidente del comitato - l'unico modo per farla ripartire è viverla, poi con le restrizioni del Covid si era tutto stoppato ma ora contiamo di ripartire".