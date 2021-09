Vaccini, Bassetti sulla terza dose: "Utile per soggetti più fragili e per chi ha più di 80 anni"

"Terza dose utile per soggetti più fragili e ultra ottantenni", l'infettivologo Matteo Bassetti torna sulla possibilità di estendere la terza dose di vaccinazione anticovid a tutta la popolazione.



Nel giorno in cui in Italia il vaccino sarà iniettato per la terza volta ai soggetti fragili , il direttore del reparto di malattie infettive del San Martino pubblica lo studio riportato dal "New England Journal of Medicine" sull'efficacia della terza dose in Israele, dove è stato iniettato a tutta la popolazione.