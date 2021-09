Coronavirus, in Liguria consueto calo dei nuovi positivi dopo i pochi tamponi del weekend: 43 nuovi casi

Consueto calo del lunedì nell’aggiornamento sulla diffusione del covid in Liguria, dovuto ai pochi tamponi effettuati nel weekend.

In totale sono 43 i nuovi positivi in Liguria a fronte di 1.355 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.236 tamponi antigenici rapidi. L’incidenza è al 3,17%.

In provincia di Savona si registra un solo nuovo positivo; 5 nell'imperiese, 33 a Genova e 4 nello spezzino.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.604.152 (+1.355)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 644.797 (+1.236)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 111.986 (+43)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.523 (-31)

Casi per provincia di residenza

Imperia 281 (-2)

Savona 352 (-3)

Genova 1.236 (-21)

La Spezia 438 (-2)

Residenti fuori regione o estero 48

Altro o in fase di verifica 168

Totale 2.523

Ospedalizzati: 83 (-7); 5 in terapia intensiva

Asl1 17

Asl2 23; 1 in terapia intensiva

San Martino 12 (-1); 4 in terapia intensiva

Galliera 19 (-3)

Gaslini 2 (-2)

Asl4 Sestri Levante 5

Asl5 Spezia 4 (-1)

Isolamento domiciliare: 1.347 (-68)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 105.066 (+74)

Deceduti: 4.397

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 258

Asl2 301

Asl3 384

Asl4 70

Asl5 203

Totale 1.216

Dati vaccinazioni 20/09/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.434.919

Somministrati: 2.101.640

Percentuale: 86%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni