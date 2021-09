Stella, trattore si rovescia, 42enne trasportato al Santa Corona in codice giallo (FOTO)

Nel primo pomeriggio di oggi un trattore si è rovesciato a Stella, in località Ritani, mettendo in pericolo l’operaio di nazionalità albanese che lo stava guidando, un 42enne che è precipitato per 15 metri nella scarpata adiacente al tragitto su cui si trovava.

L’allarme è stato lanciato alle 14.10 circa e subito la macchina dei soccorsi si è mobilitata coinvolgendo i tecnici del Soccorso Alpino Liguria, Vigili del Fuoco, automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Stella. Grazie ad un toboga dei Vigili del Fuoco, l'uomo è stato riportato sulla strada.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo con una forte contusione alla spalla la cui gravità dovrà essere valutata.