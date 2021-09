Vaccini, parte oggi la terza dose per soggetti fragili, in Liguria sono 35mila

Parte oggi la terza dose di vaccino in Italia che non riguarderà l'intera popolazione, ma per ora solo soggetti definiti più a rischio, come i più fragili, gli over 80 e i pazienti delle rsa, ovvero coloro che hanno ricevuto in via prioritaria le prime due dosi. In Liguria sono circa 35mila i soggetti interessati, di cui: oltre 27mila hanno già completato il ciclo vaccinale, oltre 28 mila hanno ricevuto almeno la prima dose (circa l’82%).

La terza dose, secondo gli esperti, sarebbe necessaria perché l'efficacia del vaccino potrebbe diminuire con le varianti, a causa delle quali il numero degli anticorpi diminuisce. Non si sa ancora se la memoria cellulare duri più a lungo rispetto agli anticorpi, ma si è scelto comunque preventivamente di iniettare la terza dose ai soggetti più fragili.

I vaccini utilizzati sono quelli a m-rna, Pfizer e Moderna, e saranno iniettati a soggetti dai 12 anni in su. Moderna sarà utilizzato per cittadini dai 18 anni in su. I primi a riceverlo, secondo la circolare ministeriale saranno persone sottoposte a trapianto di organo o con compromissione della risposta immunitaria.

Non è ancora chiaro se la terza dose toccherà poi a tutti, o se sarà utilizzata solo per persone più a rischio. In altri paesi si è optato per allargare le categorie che la riceveranno. In Israele lo sta ricevendo tutta la popolazione. I primi dati riportati sul New England Journal of Medicine riportano una riduzione del rischio di infezione negli over 60 di 11,3 volte e di malattia grave di 19,5 volte.

Per quanto riguarda la Liguria le prenotazioni sono possibili a partire dal 23 settembre attraverso tutti i canali di prenotazione disponibili.

Per effettuare la prenotazione, l’interessato dovrà compilare un modulo di autocertificazione che dovrà essere consegnato in sede vaccinale per attestare l’appartenenza alla categoria di trapiantato o immunodepresso. L’interessato, nell’autocertificazione, dovrà attestare anche che la prenotazione della terza dose è avvenuta dopo almeno 28 giorni dall’ultima dose. In fase di compilazione della scheda anamnestica, verranno verificate le condizioni dell’interessato (condizione e intervallo di almeno 28 giorni dall’ultima dose).

PER CHI È PREVISTA LA TERZA DOSE IN VIA PRIORITARIA

I soggetti per cui è prevista la terza dose sono coloro che rientrano nelle seguenti condizioni (che potranno essere aggiornate sulla base di evidenze disponibili):

• trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

• trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);

• attesa di trapianto d’organo;

• terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART);

• patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;

• immunodeficienze primitive (ad esempio, sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile ecc.);

• immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (ad esempio, terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario ecc.);

• dialisi e insufficienza renale cronica grave;

• pregressa splenectomia;