A Ceriale torna la rassegna "Leggevamo 4 Libri al Bar"

Dopo la pausa forzata nel 2020 causata dal momento più intenso della pandemia Covid 19, ritorna a Ceriale, mercoledì 22 settembre alle ore 21, la nota manifestazione a livello nazionale “Leggevamo 4 Libri al Bar” ideata e voluta dal giornalista e scrittore Bruno Contigiani già Presidente e fondatore dell’Associazione Onlus Nazionale “L’arte di vivere con lentezza”.

Ospitato come nei dodici anni consecutivi precedenti dal Bar Bacicin di Ceriale in Lungomare Diaz, 53, l’evento ludico-culturale, che a livello nazionale si svolge in tutta Italia in una data a scelta dell’ultima decina di giorni di Settembre nei luoghi aderenti alla manifestazione, prevede semplicemente il presentarsi al bar con un libro o uno scritto particolarmente significativo e leggerne un brano ad alta voce a tutti i presenti.

Voluta fin dalla prima edizione dallo scrittore di gialli cerialese Maurizio Pupi Bracali con l’entusiastica adesione e collaborazione del Bar Bacicin, la manifestazione cerialese di quest’anno vedrà l’attore, regista e presentatore Mario Mesiano condurre la serata dando il microfono e la parola a tutti coloro che vorranno leggere qualcosa in una serata di aggregazione, socialità, scambio culturale, divertimento, partecipazione e senso della collettività.

Come riconoscimento a Ceriale che con le sue tredici edizioni si rivela la più duratura serie di edizioni di tutta Italia, sarà ospite d’onore lo stesso Bruno Contigiani ideatore nazionale di “leggevamo 4 Libri al Bar”. L’evento si svolgerà, prevalentemente all’aperto e nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti.