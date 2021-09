Savona 2021, la lista RiformiAmo inaugura il point a Villapiana. Candidato Russo: "Bisogna far sentire la nostra vicinanza in questo come in tutti gli altri quartieri"

'Siamo in un quartiere importante e bisogna far sentire la nostra vicinanza è un segno fondamentale e va valorizzato cosi come in tutte le aree di Savona".

Così il candidato sindaco Marco Russo alla presentazione del point della lista RiformiAmo presente all'inizio del quartiere di Villapiana in via Cavour 11 rosso.

La lista che comprende Italia Viva, Azione, Più Europa, Centro Democratico, Alleanza Civica per il Nord Ovest, Centro Democratico e PSI, ha quindi dato vita alla sede, punto d'ascolto per i cittadini.

"Mancano meno di 15 giorni, siamo vicini ed è il momento di stringere i denti e alzare un ritmo che è già molto alto - ha continuato il candidato sostenuto dai riformisti, dal Pd, dal Patto per Savona e Sinistra per Savona - stiamo coprendo molto bene la città e stiamo incontrando molte persone, vedo fiducia e il nostro approccio ha aperto molto porte a chi era prima più timoroso".

"La politica non e fatta di geografia e infatti i cittadini sono molto 'fluidi'. Voi testimoniate un importante gamba dell'alleanza e grazie al vostro aiuto arriveremo alla vittoria" ha concluso Russo.