Marrandino (Lions Club) all’assemblea annuale del distretto ligure – piemontese 108 “Auspico un anno ‘normale’ al servizio di chi ha bisogno” [VIDEO]

A coronamento di un fine settimana molto importante per i soci dei Club Lions del Distretto Ligure-Piemontese 108 domenica 19 settembre il Teatro Alfieri di Asti ha ospitato la XXVII Assemblea di Apertura dell’annata del Club di Servizio guidata dall’astigiano Pier Franco Marrandino, Governatore 2021/22

Un evento di grande rilevanza, cui hanno partecipato officer distrettuali, nazionali e delegati di 61 Club (1.920 soci), oltre alle massime cariche cittadine. Si è trattato di un momento centrale per le attività dei Lions, nel corso del quale sono stati definite le innumerevoli attività a supporto della comunità che, da sempre, vedono impegnati i Lions. Ovvero un’associazione di Club i cui soci sono volontari dediti a: “ prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità… e servirla senza alcun vantaggio personale” .

Il Governatore ha presentato la sua relazione programmatica, a cui sono seguiti numerosi interventi sui services e sulle nuove iniziative, compreso una maggiore collaborazione Lions-Leo.

Propositi meritori, rimarcati anche in una video intervista (che vi proponiamo di seguito) che Marrandino ha concesso alla nostra Testata. Nell’ambito della quale, tra l’altro, ha affermato: “Mi aspetto un anno di normalità, che ci darà l’opportunità di riproporci al servizio di chi ha bisogno, tornando tra la gente per aiutare come previsto dal nostro Codice e dal nostro scopo ‘ogni bisogno umanitario’ dalle micro alle macro esigenze”.