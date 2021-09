Lettera al governatore Toti da "un ex elettore deluso"

Caro Presidente, Governatore Toti, è stato eletto per gestire la Liguria ed è pagato per risolver i problemi di Noi cittadini liguri.

Ora, invece di commentare ed occuparsi quasi quotidianamente di argomenti che sono di competenza nazionale (parlo del Green pass, vaccini e quanto ad esso collegato), sarebbe opportuno occupare e dedicare il Suo tempo prezioso ai problemi che tutti i giorni investono e colpiscono i cittadini liguri.

Le indico qualche spunto.

Ospedali: da anni vengono depotenziati reparti, personale, eccellenze. Bisogna riportare la sanità ligure a livelli che possa essere utile per i cittadini. Da residente del Ponente, non posso che segnalare il Pronto Soccorso di Albenga e la riapertura del Centro nascite a S. Corona. Non si possono lasciare oltre 150.000 cittadini senza presidi sanitari di emergenza.

Visite ed esami specialistici: riportare le strutture a livelli che consentano al cittadino ligure di accedere a visite, TAC, risonanze, Eco e interventi specialistici in tempi rapidi e in strutture di prossimità. Non si possono accettare migliaia e di liguri che devono “emigrare” in altre regioni limitrofe per avere una diagnostica in tempi ragionevoli.

Medicina di base: implementare i medici di base, sostituire prontamente i dottori di famiglia andati in pensione e accelerare per le cure domiciliari precoci contro il COVID, vera arma per curare e bloccare la pandemia.

Mobilità: Aurelia bis, raddoppio ferroviario a Ponente, potenziamento del trasporto pendolare; a che punto siamo e quando vedremo finite queste opere? La Liguria ne ha bisogno, ed è indietro rispetto ad altre regioni confinanti.

Lavoro e politiche giovanili: non esiste solo il turismo, e non si può pensare di vivere solo con quello. L’emergenza COVID lo ha dimostrato. Aprire industrie, difendere le poche rimaste, attirare capitali, potenziare i porti (interscambio europeo e del Mediterraneo) e creare occupazione anche per i Ns figli.

Caro Presidente, potrei aggiungere altro, ma mi basterebbe che Lei si occupasse di risolvere questi 5 punti, magari anche solo 3 o 4 (!!), per dare un senso al suo mandato.

Vede, Governatore, 6 anni fa l’ho votata, perché la ritenevo migliore (o meno peggio!) della sfidante Sig.ra Paita: ma dopo 5 anni di Governo ligure, mi sono venuti dei dubbi e ho capito di aver sbagliato.

Ora le restano 4 anni; 6 li ha già avuti, i rimanenti passano in fretta e bisogna esser rapidi. Usi il potere (pro-tempore) a Lei caro, per fare quello che serve veramente alla Regione Liguria.

Mio nonno mi ha insegnato che non si giudicano le parsone dalle parole ma dai fatti: ecco faccia il Presidente, il Governatore, lavori per migliorare la Nostra bella Liguria. Grazie.

Un ex elettore deluso