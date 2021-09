Albenga, pulizia e potatura del verde pubblico in piazza Don Sturzo (FOTO)

Manutenzione straordinaria del verde pubblico e pulizia in piazza Don Sturzo questa mattina ad Albenga. Oltre agli interventi programmatici che costantemente vengono effettuati su tutto il territorio urbano, questa mattina è stata data una concreta risposta alle richieste di numerosi cittadini attraverso la potatura della siepe prospiciente le palazzine che affacciano sulla piazza e la pulizia straordinaria della stessa.

Afferma l’assessore all’ambiente Gianni Pollio: "Gli interventi sul verde pubblico della nostra città continuano incessantemente attraverso le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Questa mattina la cooperativa Jobel, SAT e gli operai dell’ufficio ambiente del Comune di Albenga sono intervenuti in Piazza Don Sturzo attraverso una decisa potatura della siepe adiacente alle palazzine che affacciano sulla piazza. La stessa, infatti, ostruiva la visuale e poteva, quindi agevolare situazioni di illegittimità e incresciose per decoro urbano e per l’ordine pubblico".

"L’intervento, inoltre, ha reso più agevole il passaggio sul marciapiede ivi presente e ha dato una concreta risposta alle richieste dei cittadini che abitano e frequentano la zona. Importante anche l’operazione di pulizia straordinaria effettuata proprio sotto le siepi presenti nella zona e le potature delle magnolie che continuerà anche nelle vie adiacenti e in tutta la città - conclude - Voglio ringraziare la cooperativa Jobel che si è occupata dell'intervento, la SAT e Marco Sciandra responsabile del verde pubblico di Albenga".