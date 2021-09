Alta pressione sulla nostra regione con sole e temperature fresche

Torna la stabilità in Liguria, ma accompagnata da un clima più fresco. Dopo i temporali sparsi dei giorni scorsi che hanno interessato la nostra regione a macchia di leopardo, l'alta pressione torna ad impadronirsi del Mediterraneo e dell'Italia. Di conseguenza il tempo sulla nostra regione sarà nel complesso buono.



Limitatamente alla mattina saranno presenti addensamenti nuvolosi nelle aree interne, specie del settore centro-occidentale, non associati a fenomeni. Nel corso della giornata il cielo tenderà a rasserenare ovunque a parte qualche nube di poco conto. Ventilazione fresca da nord al mattino, in via di attenuazione in giornata.



Temperature attorno a 22-24 gradi lungo le coste nel pomeriggio. Mare poco mosso con temperatura superficiale di circa 24 gradi.