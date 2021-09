Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione del nuovo marciapiede in via Buglio a Cairo Montenotte.

La banchina si collegherà con via Adolfo Sanguinetti al marciapiede esistente oltre il sottopasso della strada statale 29.

Il costo è stato stimato in 42 mila euro circa. Un intervento necessario per mettere in sicurezza la viabilità pedonale.