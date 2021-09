Celle, a giorni l'avvio dei consolidamenti sulle abitazioni. Sindaco Mordeglia: "Attendo ancora il cronoprogramma, per concludere poi ci vorrà un mese"

Rimarrà così una limitata parte di carreggiata occupata per il cantiere (nelle ultime ore sono state portate la trivella e il materiale) e poi verranno conclusi i lavori, ritorneranno infatti i tanto temuti semafori sull'Aurelia con il senso unico alternato per permettere il posizionamento degli scatolari per l'adeguamento idraulico del rio cellese.

Non sono mancati però i disagi per gli automobilisti nella giornata di oggi sulla statale. Dalla notte scorsa sono iniziati sull'Aurelia nei pressi dell'ex banca Popolare di Novara i lavori di Enel per attivare e potenziare la linee alle abitazioni in tutta via Colla e nelle vie parallele. Le code in entrambe le direzioni hanno però paralizzato il tratto facendo ripiombare i cittadini nell'incubo dei mesi scorsi.