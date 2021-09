Filctem Cgil, è Dario Delbono il nuovo segretario savonese

Dario Delbono è il nuovo Segretario del Sindacato della Filctem Savona, che rappresenta i lavoratori della chimica, tessili, dell'energia e delle manifatture.

L’Assemblea Generale Filctem Cgil Savona, composta da 28 delegati ha eletto, all'unanimità dei presenti, il Compagno Dario Delbono alla presenza della Segretaria Regionale Cgil Liguria, Fulvia Veirana e il Segretario Generale della Camera del lavoro Cgil Savona, Andrea Pasa.

Dario Delbono, dipendente in Verallia a Dego, ha iniziato la sua attività sindacale come delegato nel 1996 presso l’azienda Verallia e poi eletto nella rsu. E’ entrato nel 2006 nel Comitato Direttivo della Filctem Cgil Savona di cui è stato anche eletto Presidente al Congresso del 2014. E’ stato membro del CAE, Comitato Aziendale Europeo, di Saint Gobain e nel 2021 è stato eletto Segretario Generale del CAE di Verallia Europa. È la prima volta che un italiano accede ad un incarico così prestigioso in ambito europeo. Verallia è composta da 7mila dipendenti in Europa ed è presente nei seguenti paesi: Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Russia, Germania e Ucraina.

Delbono proseguirà l’opera della precedente Segretario, Tino Amatiello, che ha guidato la categoria negli ultimi anni, raggiungendo il limite di mandato e che continuerà a ricoprire il ruolo di funzionario nella Filctem Cgil Savona.