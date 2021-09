La storia de "La Filippa" come esempio di "rinascita"

Nell’ambito dei lavori di “Alba Capitale della Cultura d’Impresa”, si svolge in questi giorni “Circonomia 2021”, il Festival dell’Economia Circolare”. La Filippa è stata tra i protagonisti della prima giornata dedicata al confronto tra giornalisti, istituzioni, imprese e comunicatori: “Il nuovo lessico dell’economia circolare”, con l’introduzione e il coordinamento della professoressa Maria Napoli (Università del Piemonte Orientale), ha visto, tra gli altri, l’intervento di Sergio Vazzoler, esperto comunicatore ambientale, che ha scelto il vocabolo “rinascita” per raccontare la storia della nostra discarica.

"La scelta del termine "rinascita" deriva dalla convinzione che in questi tempi così complicati il “cambiamento” non sia esaustivo della portata della sfida che abbiamo davanti a noi” ha spiegato Vazzoler.

E l’esperienza de La Filippa è calzante perché rappresenta proprio il concetto di rinascita e la sua differenza con il semplice cambiamento. I fratelli Carlo e Massimo Vaccari hanno avuto l’idea di ripensare e riprogettare l’oggetto più contestato nel mondo dei rifiuti e non solo: la discarica. Insieme al direttore generale, Federico Poli, non si sono limitati a cambiare il modello di gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali ma si sono spinti a pensare in ogni singolo atto progettuale la nuova vita di quei luoghi. Ecco, sta qui la differenza tra cambiamento e rinascita, testimoniata dal valore condiviso creato tanto all’interno quanto all’esterno de La Filippa, oggi considerata un modello di sostenibilità ambientale e di collaborazione con il territorio e la comunità locale.

Il dibattito che ne è seguito ha permesso di rafforzare la consapevolezza in merito alle tante sfaccettature dell’economia circolare in Italia e il confronto prezioso con chi è chiamato a raccontare e divulgare questa straordinaria opportunità di sviluppo. Anzi, di rinascita!