Pontinvrea, giardini adiacenti la scuola: 38 mila euro per il restyling dell'illuminazione pubblica

Pontinvrea riqualifica l'illuminazione pubblica dei giardini adiacenti all'edificio scolastico. La giunta Camiciottoli nei giorni scorsi ha approvato il progetto definitivo-esecutivo.

Il piano prevede l'installazione di nuovi faretti (ventuno segna passo con resa cromatica da 2700L e 3000K, tre per la lapide in memoria dei caduti e otto incastonati in pietre finte per illuminare il rio) e delle opere necessarie (cavidotti e centraline) per eseguire il lavoro a regola d'arte.

L'obiettivo? Rendere l'illuminazione più funzionante, sia dal punto di vista del consumo, sia dell'efficienza di luminosità. Il costo è stato stimato in circa 38 mila euro cosi suddivisi: 26.962 euro mediante finanziamento ministeriale e 11.224 euro con i fondi provenienti dal contributo del parco eolico "Ghingherina".