Non vaccinato finisce in terapia intensiva al San Martino, l'appello: "Non fate come me" (Video)

Un'altra cosa che posso agiungere è che il processo di recupero è molto lungo. Io spero che mi possiate capire perché ve lo dico dal profondo del cuore. Non fate come me che ho sbagliato a non vaccinarmi. Se potessi tornare indietro mi vaccinerei subito. Le persone hanno bisogno di non credere alle fake news, ma di credere ai dottori, non credete alle sciocchezze. Io ho già convinto sei persone,

"Posso dirvi solo una cosa, dal profondo del mio cuore, per quello che ho visto in rianimazione, vaccinatevi, perché il covid esiste ed è bruttissimo". A dirlo è Vincenzo, un paziente diabetico del San Martino, che a 48 anni è finito in rianimazione per via del covid. L'uomo, non vaccinato, ha lanciato un appello davanti al direttore del reparto di malattie infettive Matteo Bassetti.

