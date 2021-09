Roberto Re: l’evento di formazione Restart disponibile gratuitamente online per sostenere la Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi

Dopo i mesi difficili che tutti abbiamo attraversato, è fondamentale trovare la giusta energia, il corretto atteggiamento mentale e le strategie più efficaci per ripartire. È questa la convinzione che ha spinto il mental coach ed esperto di formazione personale Roberto Re a organizzare “Restart”, un evento formativo svoltosi online in tre serate da tre ore l’una gli scorsi 7, 8 e 9 settembre.

Ma visto il momento complesso per molti, anche dal punto di vista economico, Roberto Re ha fatto di più: ha deciso di rendere la partecipazione al corso gratuita, per permettere al maggior numero possibile di persone di accedervi e trarne beneficio. Unico requisito richiesto: effettuare una donazione di minimo 20 euro alla Fondazione Exodus di Don Mazzi, per sostenerne le attività.

“Sono legato a Don Mazzi da un’amicizia ventennale e ritengo che la sua Fondazione stia portando avanti un lavoro eccezionale e importantissimo, soprattutto nei confronti degli adolescenti, che hanno sofferto molto per tutte le limitazioni alla loro vita normale causate dalla pandemia. Ci siamo quindi sentiti in dovere di fare qualcosa per supportare la loro attività”, ha dichiarato Roberto Re.

Restart ha registrato la partecipazione di quasi 3.000 persone, presenti per tutte e tre le serate, raccogliendo e devolvendo a Exodus una somma importante, vicina ai 40.000 euro. Ma c’è ancora di più: per coinvolgere ancora più persone e continuare quindi con le donazioni, il corso sarà accessibile online fino al 30 settembre al link https://robertore.com/restart/, sempre previa donazione di minimo 20 euro a Exodus.

Tra i contenuti ai quali i partecipanti potranno accedere:

Il Metodo infallibile per identificare e mettere ordine tra le tue priorità.

Come programmare obiettivi in modo "smart" per la prossima stagione e monitorarli passo passo.

Le strategie per facilitare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Come gestire stress, rabbia, ansia... utilizzando al meglio il tempo

Come sviluppare maggior equilibrio tra vita personale e vita professionale, senza dover rinunciare alle cose più importanti per ognuno di noi.

Secondo Roberto Re, co-fondatore di HRD Training Group (società leader in Italia nella formazione manageriale e comportamentale, della quale è Master Trainer) e autore di numerosi libri di successo, nonostante il periodo di grandi incertezze la parola chiave per ripartire è PIANIFICAZIONE.

“Il fatto che ci troviamo in una situazione “anomala” e in continua evoluzione è proprio il motivo per cui tutti – ma proprio TUTTI – dovremmo mettere in chiaro che direzione vogliamo dare alla nostra esistenza e prendere il coraggio di scriverlo nero su bianco”, dichiara infatti. “Dopo oltre 25 anni di esperienza in qualità di Trainer e Coach accanto a persone di ogni età, genere, livello di istruzione e contesto sociale, posso assicurare che alcuni dei sentimenti negativi che proviamo più spesso come l'infelicità, la rabbia e l'insoddisfazione non sono generati da strani "eventi esterni", ma dalla nostra stessa disorganizzazione e dalla mancanza di chiarezza su chi siamo e cosa reputiamo importante nella vita. Restart è pensato per insegnare a tutti un metodo ultra testato per affrontare e gestire il cambiamento in modo efficace e produttivo”.













* * *

Roberto Re

30 anni di esperienza “sul campo”, più di 400.000 partecipanti ai suoi corsi, migliaia di giornate d’aula e centinaia di Personal Coaching, fanno di Roberto Re uno dei numeri 1 della formazione europea. L’eccezionale comunicativa, l’instancabile energia, la carica motivazionale che è in grado di trasmettere sono le sue caratteristiche principali, alle quali va aggiunta una non comune conoscenza della natura umana e di tutte le più aggiornate tecniche e strategie per il cambiamento, che ne fanno uno straordinario “coach” personale. Roberto Re ha lavorato tra gli altri con imprenditori, manager di aziende, personaggi dello spettacolo, calciatori e atleti, tra cui Jessica Rossi, medaglia d’oro olimpica nel tiro a volo nelle Olimpiadi di Londra 2012 e allenatori di squadre di calcio Nazionali e di serie A, ad esempio Roberto Mancini. Nel 1992 è uno dei soci fondatori di HRD Training Group, società leader in Italia nella formazione manageriale e comportamentale, della quale è Master Trainer. I suoi libri, tra cui “Leader di te stesso”, “Smettila di incasinarti” e “Cambiare senza paura”, hanno superato le 900.000 copie vendute.