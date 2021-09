"I misteri del Calasanzio", visite guidate ai luoghi calasanziani a Carcare

A Carcare, nel contesto delle celebrazioni per il 400° Anniversario di Fondazione del collegio delle Scuole Pie, c'e anche la possibilità di visitare i luoghi della Città Calasanziana dal 27 settembre al 2 ottobre.

Una serie di visite guidate gratuite per esplorare i luoghi calasanziani, prendono il nome di “I misteri del Calasanzio” . Tre tematiche di approfondimento e due percorsi, uno diurno per gli alunni delle scuole, ed uno pomeridiano per tutti gli utenti.

Per motivi organizzativi l’iscrizione è obbligatoria. Prenotazione delle visite guidate contattando gli uffici comunali ai seguenti riferimenti: 019518729 Biblioteca / 01951541 Protocollo/amministrativa@comune.carcare.sv.it e www.comune.carcare.sv.it

Ritrovo per tutte le visite guidate, 5 minuti prima dell’orario stabilito, di fronte all’ingresso della Chiesa del Collegio. Le visite guidate si svolgeranno secondo le normative sanitarie vigenti. Durata stimata di ogni visita 20 minuti. Gruppi di visita composti da massimo 15 persone/studenti.

A cura di Fausto Conti, del coordinamento volontari. Viaggi di approfondimento tematico: A- “Dentro la Chiesa del Collegio” a cura di Fausto Bagnus; B- “Tra le pareti del Monumento Calasanziano. La storia” a cura di Luigi Bertino; C- “Nelle aule e in biblioteca. La didattica calasanziana” a cura di Maria Teresa Gostoni.

Percorso dedicato alle Scuole: Lunedì 27 settembre – mercoledì 29 settembre – venerdì 1 ottobre-tre turni dalle ore 9.30 alle ore 11 per ogni viaggio. Percorso dedicato al pubblico: martedì 28 settembre - giovedì 30 settembre - Sabato 2 ottobre – tre turni dalle ore 15.30 alle ore 16.50 per ogni viaggio.