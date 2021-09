Sicurezza sul lavoro, Rossetti e Garibaldi (Pd): "Gli strumenti per evitare infortuni sul lavoro in Liguria ci sono, basta riattivarli"

“Bisogna attivare il Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e farlo funzionare regolarmente per provvedere alle decisioni urgenti da prendere su questo tema a carattere regionale”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti, primo firmatario dell’Ordine del Giorno presentato oggi in consiglio Regionale e approvato all'unanimità sulla sicurezza sul lavoro, dopo l’incidente mortale avvenuto a Genova, dove un uomo ha perso la vita mentre lavorava, cadendo da un ponteggio.

“Le stesse organizzazioni sindacali liguri si sono subito mobilitate a seguito dell'ennesima tragedia con un’azione di sciopero e hanno ottenuto dal Prefetto un tavolo tecnico per far fronte agli infortuni e agli incidenti mortali sul lavoro. Nel 2021 secondo l'INAIL le denunce di infortunio sul lavoro entro il mese di luglio sono state 312.762, quasi 24mila in più rispetto allo stesso periodo del 2020”, spiega Rossetti.

“Il comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute – di cui fanno parte anche i rappresentanti degli enti locali (ANCI e UPI), degli Enti aventi competenze diversificate in materia (ASL, INAIL, INPS, INL- Direzione del lavoro, Sanità Marittima, VVFF, Autorità Portuali), oltre a rappresentanti delle Parti Sociali - non è convocato da almeno due anni, mentre in precedenza svolgeva riunioni più volte all’anno. La sua riattivazione, vista anche l’ampia composizione, garantirebbe di affrontare il tema della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i suoi aspetti realizzando il necessario coordinamento”.