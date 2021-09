Vaccinazione Covid in Val Bormida: Plodio leader, seguono Calizzano e Murialdo

Come procede la vaccinazione anti-Covid in Val Bormida? Il giorno dopo in cui ha preso il via ufficialmente la terza dose per i soggetti fragili, come redazione di Savona News, abbiamo deciso di analizzare la situazione (ad oggi) comune per comune.

In testa alla classifica troviamo Plodio (leader provinciale assieme ad Albissola Marina) con il 73,4% di residenti vaccinati. Completano il podio simbolico Calizzano (73%) e Murialdo (72,2%).

Questi gli altri comuni in ordine alfabetico: Altare 69,5%, Bardineto 63,4%, Bormida 66,8%, Cairo Montenotte 68%, Carcare 71,2%, Cengio 67,8%, Cosseria 69,3%, Dego 70,3%, Giusvalla 71,1%, Mallare 71,1%, Massimino 69,4%, Millesimo 68,4%, Osiglia 58,4%, Pallare 71,8%, Piana Crixia 64,4% e Roccavignale 71,3%.