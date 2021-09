Sanità, Pastorino (LC): "Per Toti va tutto bene. Ma poi chiudono i pronto soccorso"

“Nell’isola felice della sanità ligure va tutto bene e quindi non ci accorgiamo neanche dei pronto soccorso pieni di persone in cui, nonostante lo sforzo degli operatori sanitari, è stata necessaria la chiusura di un’ora ieri sera all’ospedale San Martino – dichiara il capogruppo di Linea condivisa Gianni Pastorino – e oggi si determina un nuovo rallentamento, sempre per sovraffollamento di malati, che manda in crisi anche il pronto soccorso dell’ospedale Galliera, in cui vengono trattenute le barelle delle autoambulanze per mancanza delle stesse”.

Questa, per il gruppo consiliare Linea condivisa, è l’isola felice della sanità di Toti, dove tutto va bene e dove, con un po’ di demagogia, il presidente racconta che siamo la settima sanità d’Italia, dimenticandosi di dire che siamo però la penultima del Nord, avanti soltanto al Piemonte, come indicatori del ministero della Salute.

“Da tempo abbiamo chiesto di intervenire sui pronto soccorso, sulle difficoltà che raccontano medici, infermieri, tecnici delle strutture liguri, dagli spazi alla mancanza di personale – prosegue il consigliere regionale Pastorino –, ma naturalmente per Toti è più importante fare pubblicità e cercare sondaggi sulla quantità di vaccini inoculati, senza pensare invece a pezzi della sanità, in grande difficoltà, con l’idea che tanto interverranno i privati”.

I pronto soccorso del San Martino, del Galliera e del Villa Scassi sono profondamente in difficoltà, nonostante l’impegno di chi ci lavora giorno e notte: “Di fronte a questa oramai acclamata situazione, la giunta regionale, Alisa, la struttura di missione guidata dal dott. Profiti, non possono far finta di nulla, pena il fatto che situazioni del genere, come stiamo denunciando da tempo, saranno sempre più frequenti”, conclude il capogruppo di Linea condivisa Gianni Pastorino.