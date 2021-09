Diocesi Savona-Noli, gli eventi in Cattedrale per le Giornate Europee del Patrimonio

Visite guidate al Museo del tesoro e un concerto pianistico, sotto il titolo generale “Museo in musica”. Con questo programma la Cattedrale Basilica di N.S. Assunta è stata inserita fra i luoghi che ospiteranno le Giornate europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, in calendario quest’anno il 25 e 26 settembre. Lo comunica in una nota la diocesi Savona-Noli.

Le due visite guidate al Museo del tesoro della Cattedrale si svolgeranno, ad ingresso gratuito, sabato 25 settembre, dalle ore 10 alle ore 12 e domenica 26 settembre dalle ore 16 alle ore 18. La parte musicale consiste invece nel concerto del pianista Lorenzo Bevacqua, previsto nell’ambito del nono Festival internazionale di musica di Savona, promosso dall’Ensemble nuove musiche. Alle ore 21 il maestro Bevacqua proporrà pagine di Franz Liszt (Venezia e Napoli, da Années de pelerinage II), Sergej Rachmaninov (Variazioni su un tema di Corelli) e Igor Stravinskij (Trois mouvements da Pétrouchka). L’ingresso sarà gratuito.

Il Complesso museale della Cattedrale e Cappella Sistina di Savona è fruibile alle visite il sabato e la domenica senza prenotazioni, con orario 10-12 e 16-18. Da lunedì a venerdì resta obbligatoria la prenotazione almeno tre giorni prima (al numero 3270281083 oppure all’indirizzo e-mail visitasistina@diocesisavona.it). Intanto è online il nuovo sito del Complesso museale della Cattedrale e Cappella Sistina. Si può visitarlo e provarne la ricchezza di informazioni: https://cattedralesavona.it/.