Laigueglia, per San Matteo tornano la fiera e i fuochi d'artificio

In occasione della Festa Patronale di San Matteo il Comune di Laigueglia organizza nelle giornate dal 24 al 26 settembre la manifestazione storica "Fiera S. Maté da-u mò e da-a têra Laigueglia".

Come è ormai consolidata tradizione, la manifestazione "Fiera S. Maté da-u mò e da-a têra Laigueglia" è allestita nelle piazze e per le vie di uno dei Borghi più belli d’Italia lungo un percorso che si snoda attraverso più di 90 stand di espositori, in una cornice ideale per un evento che vuole affermarsi sempre più di richiamo, di valorizzazione e di utilità promozionale, sia per gli avventori che per gli operatori economici che vi partecipano, questi ultimi attratti dal successo di pubblico e dalla fama di iniziativa di qualità che la Fiera ha saputo nel tempo acquistare.