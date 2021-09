Sport, ‘uBroker’ Main Partner della rinomata skateboard-competition ‘Poolarama’ ad Almese

Si è svolto sabato scorso ad Almese, in provincia di Torino, il Quarto ‘Poolarama’ Trophy, evento sportivo dilettantistico dedicato agli amanti degli skateboard presso l’impianto sito in Via delle Granaglie. Una rassegna frutto dell’estro creativo di Paolo Nelzi, 57, che vive e opera nel ridente comune della seconda cintura torinese per il quale ha realizzato, in veste di progettista professionale (professione che associa a quella di agente di commercio di abbigliamento sportivo), l’avvincente pista che richiama un gran numero di appassionati da ogni dove.

All’evento, una gara divisa in tre categorie – Donne, Under e Over 14 – ha preso parte un numero significativo di concorrenti e altrettanto pubblico.

A premiare i vincitori una giuria di esperti del CONI, che hanno decretato il podio rispettivamente per Stella Accati (Donne), ex aequo per Edo Poggio ed Enea Bertolli (Under 14) e Icaro Nardi per gli Over 14. Un evento reso possibile anche e soprattutto grazie al generoso contributo di uBroker Srl (azienda distintasi anche per la realizzazione del virtuoso circuito di Pump Track a Pianezza inaugurato lo scorso 24 aprile), che ha consentito di elargire importanti premi sia in denaro che in attrezzature sportive.

Esprime soddisfazione vivissima Paolo Nelzi: “Dal 2017 a oggi, data del debutto della pool in cemento da me ideata e oggi affidata alle amorevoli cure dell’ASD Icona Skateboard presieduta da Marco Palmeri, di cui sono consigliere, abbiamo consolidato e ripetuto quanto di buono era accaduto nell’evento inaugurale, trasformandolo in un appuntamento ricorrente”, spiega. Per poi riprendere: “Felici di essere tornati in pista dopo lockdown e chiusure intermittenti grazie al contributo prezioso di Cristiano Bilucaglia, Presidente di ‘uBroker’, che ci ha permesso di far crescere la manifestazione. Un grazie di cuore anche all’Assessore allo Sport del Comune di Almese, Sara Gamba, che ci ha onorato in presenza del saluto delle autorità, e del Sindaco Ombretta Bertolo che da sempre crede in questo appuntamento dandone ampio ed efficace risalto sia sui media che sui profili social istituzionali della nostra municipalità”, conclude Paolo Nelzi.