5 DOMANDE PER I 5 CANDIDATI: gli aspiranti sindaci di Savona Aschei, Meles, Russo, Schirru e Versace a CONFRONTO sui temi

Decoro, sanità, turismo/cultura, sport e giovani: dalle 20.30 di venerdì 24 settembre i cinque candidati alla carica di sindaco si confronteranno su Savonanews.it e sulla nostra pagina Facebook

Pulizia della città, sanità, turismo e cultura, sport e giovani. Questi i 5 argomenti sui quali abbiamo abbiamo chiesto di confrontarsi i 5 candidati alla carica di sindaco del Comune di Savona che venerdì sera, 24 settembre, alle ore 20.30 sul nostro sito Savonanews.it e sulla nostra pagina Facebook, illustreranno la loro idea di città concentrandosi sui temi che sono al centro del loro programma elettorale. In rigoroso ordine alfabetico, quindi, spazio alle proposte e alle iniziative dei penta-esponenti che correranno per la poltrona da primo cittadino il prossimo 3-4 ottobre: il sociologo Luca Aschei, 60 anni, con il progetto "Andare Oltre"; il laureando in scienze politiche Manuel Meles, 29 anni, appoggiato dal Movimento 5 Stelle e dalla lista civica ConTe per Savona vicina all'ex premier; l'avvocato Marco Russo, 55 anni, sostenuto dal Patto per Savona, il Pd, Sinistra per Savona e RiformiAmo; Angelo Schirru, medico, ex primario di chirurgia all'ospedale San Paolo, 69 anni, appoggiato dalla sua lista civica, da Cambiamo, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Udc; e il dottor Francesco Versace, medico, ex primario di Reumatologia all'ospedale San Paolo, 77 anni, sostenuto da Liguria Popolare. Appuntamento venerdì, dunque, alle ore 20,30, sulla nostra homepage o sulla nostra pagina Facebook: 5 domande ai 5 candidati sindaci in corsa per le elezioni amministrative di Savona.

Luciano Parodi

