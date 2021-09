Comunali 2021, la lista "Insieme per Spotorno" continua il sopralluogo nelle periferie

"Nella giornata di ieri, la lista 'Insieme per Spotorno' si è recata in via Antica Romana, per il primo degli appuntamenti con la cittadinanza. Seguiranno altri incontri, tutti calendarizzati come da manifesti affissi presso il nostro point in via Mazzini e sulla pagina Facebook Insieme per Spotorno". Così Massimo Spiga, candidato della lista "Insieme per Spotorno - Zunino Sindaco" alle prossime elezioni comunali spotornesi.

"Intanto come avvenuto per l'incontro di via Antica Romana, dove i cittadini ci hanno esposto le criticità del territorio, mai risolte, malgrado le molte segnalazioni all'amministrazione Fiorini, oggi abbiamo dedicato un'ora al controllo delle periferie, via La Spezia, via Imperia, via Genova, via San Remo, vico della Posa, la crosa di via Laiolo, via Laiolo con il suo sottopasso. Il reportage fotografico è presente nella nostra pagina Facebook Insieme per Spotorno. Nei prossimi giorni, seguiranno altre zone della cittadina. A noi basta un'ora per vedere lo stato delle periferie, all'amministrazione Fiorini, malgrado le segnalazioni dei cittadini, non sono bastati 5 anni" conclude Spiga.