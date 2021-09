Elezioni 2021, Gervasi (Nuova Grande Loano): "Con 'Jimmy' Piccinini una visione innovativa per ridare decoro alla città" (VIDEO)

Tra i candidati della lista civica Nuova Grande Loano, in corsa per le elezioni comunali loanesi guidata dal candidato sindaco Giacomo "Jimmy" Piccinini, c'è anche Paolo Gervasi. Dopo l'esperienza nelle fila della minoranza con la lista civica LoaNoi, Gervasi si affaccia a questa nuova avventura nel segno della continuità:

" Siamo sempre nel campo delle liste civiche - spiega il diretto interessato - LoaNoi ha svolto un ruolo importante nella formazione e nel coagulare le visioni amministrative della Loano del futuro, che sono andate a coincidere con quelle degli amici dell'altra parte di minoranza che ha lavorato con noi in questi cinque anni di Consiglio comunale e con quella parte di 'minoranza' in maggioranza che ha poi rappresentato il Gruppo Misto. Si può parlare di continuità di un lavoro iniziato parecchi mesi fa e che ha trovato sotto la guida esperta e decisa di Giacomo "Jimmy" Piccinini il suo apice e la nascita di questo importante progetto: una visione di Loano del tutto nuova, innovativa, rispetto a quelle che sono le esperienze che abbiamo vissuto fino a qualche giorno fa ".

"Prendendo in mano il nostro programma elettorale si trovano in esso molti aspetti che hanno rappresentato punti salienti della nostra attività di minoranza - prosegue Gervasi - abbiamo trattato tutti gli argomenti che oggi cerchiamo di riproporre alla cittadinanza in maniera più concreta e anche dal punto di vista della realizzabilità: parliamo di rifiuti, cultura, sport, ambiente, commercio. Potremmo ridurre il tutto in maniera basica ad un concetto di ridare decoro alla città sotto ogni punto di vista, in particolare nel centro storico ma anche per le altre zone della città. Ridare un decoro alle attività commerciali, uno sviluppo, un impulso: cosa che abbiamo fatto spesso negli ultimi cinque anni rimanendo spesso inascoltati".