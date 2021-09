Politica |

Savona 2021, il capo delegazione Pd al parlamento europeo Brando Benifei in città per sostenere Marco Russo

Un fine settimana, dal 24 al 26 settembre, “strada X strada” per il Pd a sostegno di Marco Russo

Tre giorni di mobilitazione “strada X strada” per il Partito Democratico in vista delle elezioni amministrative. Venerdì 24 settembre alle ore 18 appuntamento in via Ratti al Bar Ritz al fianco del candidato sindaco Marco Russo e insieme con il capo delegazione Pd al parlamento europeo Brando Benifei e il senatore Franco Mirabelli per confrontarsi sulle opportunità di “Next Generation EU” per la ripartenza della città di Savona. Sarà un dialogo utile a sottolineare l’importanza dei fondi europei a cui potrà attingere con progetti concreti la città nel prossimo mandato, per farlo serviranno idee e capacità amministrative oltre a una visione chiara dei prossimi 10 anni. Il Pd con Marco Russo è pronto a raccogliere questa sfida. Per tutta la giornata di sabato 25 i candidati della lista Pd-Articolo Uno, insieme con iscritti e dirigenti del Partito, saranno presenti nei quartieri cittadini per proseguire l’ottimo confronto sul futuro della nostra città con le savonesi e i savonesi. Domenica all'A.P.S. "La Rocca" per passare un pomeriggio insieme alla comunità accompagnati da musica e buona politica. "Tra poco più di una settimana saremo chiamati a scrivere una pagina importante per la nostra città, insieme abbiamo costruito un’alternativa credibile che guarda ai prossimi 20-30 anni, un ultimo sforzo insieme per scegliere il futuro" dicono dal Partito Democratico.

I.P.E.

