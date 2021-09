Politica |

Savona 2021, la candidata Elda Olin (RiformiAmo Savona): "Ascolto e passione sono fondamentali"

La candidata nella lista riformista a sostegno di Marco Russo: "Se ci mettiamo in gioco lo facciamo con un quid in più che è il cuore, l'anima e il cervello, queste tre cose insieme alla passione devono solo e sempre vincere"

"Come donna libera ho voluto continuare a percorrere questa strada, ho parlato a lungo con Marco Russo che oltre ad essere una persona valida e capace, ho capito che aveva già iniziato a preparare programmi e progetti soprattutto con l'ascolto. Credo sia necessario farlo con tutte le lettere maiuscole". Queste le parole della candidata alla carica di consigliere comunale nella lista RiformiAmo Savona a sostegno dell'aspirante sindaco Marco Russo, Elda Olin che si è soffermato sul concetto di ascolto e sulle sue esperienze passate. "Ascoltare significa imparare e avere la possibilità di crescere insieme ai cittadini di Savona, comprendere quali sono le loro esigenze e correre, percorrere, volare, sognare, insieme a loro. Credo sia il mio scopo principale, quello per cui lotterò fino alla fine - specifica Elda Olin - Mi trovo bene in questa compagine elettorale di RiformiAmo Savona perché siamo moderati, riformisti e abbiamo tutti una grande passione per la città e per i savonesi, se ci mettiamo in gioco lo facciamo con un quid in più che è il cuore, l'anima e il cervello, queste tre cose insieme alla passione devono solo e sempre vincere". "Ho avuto questa grande opportunità di poter ascoltare le associazioni di volontariato, ho preso tutto l'elenco e ho cominciate ad ascoltarle, quello che loro mi hanno dato è molto molto di più di quello che ho dato a loro. Ascoltare per poi progettare, hanno milioni di idee perché vivono questa esperienza giornalmente. Ascolto, ascolto, ascolto, passione e voglia di fare" conclude la candidata di RiformiAmo Savona a sostegno di Marco Russo.

I.P.E.

